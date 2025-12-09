Il 2025 del trasporto aereo europeo sarà sicuramente ricordato come quello dell’esordio dei vettori turchi nell’arena del merger & acquisition. Dopo l’operazione che ha visto come protagonista Turkish, con l’ingresso nell’azionariato di Air Europa, è ora la volta di Pegasus Airlines che, con un blitz a sorpresa, ha rilevato Smartwings, che controlla il brand Czech Airlines, per una cifra che si aggira intorno ai 154 milioni di euro.

“È emersa una visione condivisa con la direzione di Czech Airlines e Smartwings – ha spiegato il ceo di Pegasus Guliz Ozturk -. Il nostro obiettivo è espandere le nostre ali in tutta Europa con due marchi distintivi, Smartwings e Pegasus Airlines. Questa integrazione non riguarda solo la crescita, ma la creazione di aziende resilienti e guidate dalla tecnologia, che pongano la sicurezza al centro delle operazioni e siano pronte ad affrontare il futuro per offrire esperienze di viaggio semplici, personalizzate ed efficienti”.

Secondo quanto riportato da Flightglobal, attualmente Pegasus opera su 158 destinazioni grazie a una flotta di 127 aeromobili, ai quali si aggiungeranno i nuovi B737 Max 10 in ordine, mentre Smartwings vola su 80 aeroporti con una flotta di 47 aerei. “Siamo fiduciosi che Pegasus Airlines rappresenti l'azionista ideale per Czech Airlines e Smartwings, uno che porterà milioni di passeggeri attraverso la sua rete nuovi vantaggi, una connettività migliorata e un continuo piacere di viaggiare”, ha aggiunto il cofondatore di Smartwings Jiri Simane.