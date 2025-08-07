Continua l’avanzata di American Airlines sul mercato italiano. Dopo New York e il recente avvio del diretto per Philadelphia, la compagnia aerea lancia un terzo collegamento giornaliero tra gli States e Milano Malpensa. La nuova rotta collegherà lo scalo lombardo a Miami, a partire da marzo del 2026.

“Siamo entusiasti di collegare Milano con il nostro dinamico hub di Miami - commenta José A. Freig, vice president International and Inflight Dining Operations - L’estate 2025 ha registrato un numero record di voli verso l’Italia dagli Stati Uniti, con i nostri passeggeri alla ricerca di destinazioni ricche di storia, cultura, gastronomia, vini e paesaggi suggestivi. Siamo felici di espandere ulteriormente la nostra presenza la Penisola. Siamo orgogliosi che l’Italia sia diventata la nostra seconda destinazione europea per numero di voli e non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori a bordo del nostro nuovo servizio il prossimo anno”.

American sarà l’unica compagnia aerea a operare voli diretti tra Milano e Miami, principale hub del vettore per l’America Latina e i Caraibi, con oltre 70 destinazioni servite nella regione.

“Siamo orgogliosi del ritorno del volo non-stop di American Airlines tra Milano Malpensa e Miami per la stagione estiva 2026 - afferma Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano -. Questa ripresa del servizio conferma il ruolo crescente di Malpensa di gateway chiave per gli Stati Uniti, con una rete in espansione che riflette la crescente domanda di viaggi sia d’affari che di piacere tra i nostri due paesi. Milano Malpensa conferma così il suo ruolo centrale nel panorama del traffico aereo internazionale, registrando nei primi sette mesi dell’anno una crescita del +11%, trainata dai voli di lungo raggio, che segnano un incremento del +14%. Tra questi - rimarca -, gli Stati Uniti sono il primo mercato per volumi di traffico, con una crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

Grazie alla novità di American Airlines, aggiunge il manager, “nell’estate del 2026 avremo un’offerta di 74 voli settimanali sul territorio statunitense con 7 destinazioni collegate da voli diretti.”

Proseguendo la sua espansione transatlantica, la compagnia aerea americana introdurrà anche nuovi collegamenti verso Budapest, in Ungheria, e Praga, in Repubblica Ceca; e aggiungerà nuove rotte per Atene e Zurigo.

I biglietti per queste nuove rotte della summer 2026 saranno disponibili a partire dall’11 agosto.