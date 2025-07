Adalte, semestre in crescita su Italia e Latam

Adalte cresce anche in Italia. La software house archivia i primi 6 mesi dell’anno con significativi risultati di business, evidenziando una robusta crescita nei mercati chiave. L'azienda continua a rafforzare la propria presenza globale, con l'Italia che si conferma al primo posto come mercato principale, mentre l'America Latina (Latam) emerge con prepotenza come il secondo mercato di riferimento.

Nel dettaglio la crescita dei servizi prenotati nel primo semestre dell'anno ha visto l'Italia registrare un notevole +167%, mantenendo la sua leadership indiscussa. Tuttavia è il mercato Latam a distinguersi per una performance eccezionale, con un incremento spettacolare del +1300% nelle prenotazioni generate.

Questa straordinaria crescita è in gran parte trainata dall'Argentina, che contribuisce per oltre il 62% al volume totale dei servizi venduti dai Dmc partner di Adalte in Sud America. La crescita del venduto nel resto del mondo, includendo la Spagna (che si attestava come secondo mercato alla fine del 2024), registra complessivamente un +58%.

Il fatturato generato riflette un trend ancora più positivo, con un significativo aumento della media pratica per i servizi venduti. A livello globale, il valore medio per prenotazione è passato dai 1.825€ del 2024 a 2.076 € nei primi sei mesi del 2025, sottolineando come i tour possano essere un prodotto che cambia le logiche di vendita dei tour operator.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti finora nel 2025 – dice il ceo Davide Galleri -. Questi numeri non solo descrivono un interesse crescente del mercato verso le nostre soluzioni, ma premiano anche le scelte e gli investimenti strategici fatti negli scorsi anni. Una crescita di questa portata è possibile solo grazie al fatto che il prodotto che distribuiamo è una novità per il mercato, poiché risulterebbe impensabile per software che distribuiscono servizi già ampiamente diffusi. Il nostro focus esclusivo su pacchetti e circuiti ha facilitato questi risultati positivi: prima di noi mancava un canale di distribuzione dedicato, e chi vende tour si sta sempre più affidando alla nostra piattaforma per operare in modo semplice e immediato con i Dmc che utilizzano il nostro sistema”.