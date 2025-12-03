Starhotels debutta in Svizzera con una new entry che ha arricchito la Starhotels Collezione: Collina d’Oro Resort & SPA, un cinque stelle immerso in un’oasi naturale a pochi minuti da Lugano. Con questo ingresso, frutto di un accordo a carattere commerciale, Starhotels consolida la sua presenza nel mondo luxury internazionale.

“Questa nuova attività - afferma Elisabetta Fabri, presidente e a.d. Starhotels - valorizza la nostra expertise nel campo dell’hôtellerie di alta gamma e conferma il ruolo di Starhotels come polo attrattivo dell’ospitalità, capace di aggregare tutte quelle proprietà di eccellenza che cercano un partner solido, competente e affidabile per crescere. Per noi rappresenta un’opportunità di dare prova delle nostre capacità anche fuori dal perimetro in cui siamo abituati ad eccellere, mettendo a frutto competenze che abbiamo maturato in anni di esperienza sul mercato nazionale ed internazionale”.

Le camere e i servizi

Il Resort Collina d’Oro - 44 camere, di cui 28 suite - si estende su oltre 25 ettari di parco naturale. Un microclima dolce, luminoso, che conquistò anche Hermann Hesse, premio Nobel per la letteratura, che qui trovò ispirazione e trascorse gli ultimi anni della sua vita.

La struttura dispone di una spa di oltre 1.000 mq, un’area fitness e un ristorante. “La costruttiva collaborazione di Starhotels con Collina d’Oro Resort & SPA di Lugano rappresenta un nuovo capitolo ricco di energia, visione e ambizione - dichiara Marcello Forti, ceo di H-Food, società titolare di Hch Sa che gestisce il resort Collina d’Oro -. Con H-Food condividiamo valori profondi: la cura del dettaglio, il rispetto della tradizione, l’attenzione all’innovazione e l’amore autentico per l’esperienza dell’ospite. Siamo certi che questa partnership saprà valorizzare al meglio il fascino di una struttura iconica, in una location unica come Lugano, creando un progetto di lusso contemporaneo capace di unire competenza, storicità e nuove prospettive internazionali”.

Starhotels affiancherà il resort nelle attività di promozione e vendita, nel marketing e comunicazione, nella definizione delle strategie di Revenue Management, e integrerà il sistema di prenotazione e il loyalty program I AM STAR.

Il resort manterrà la propria identità e autonomia gestionale, in piena sintonia con gli standard del brand Starhotels Collezione.