TTG Italia
Italian Exhibition Group

Royal Caribbean International rafforza l’East Asia

Royal Caribbean International rafforza l’East Asia

Royal Caribbean International ha deciso di rafforzare la sua presenza in Asia ampliando la rosa di destinazioni e allungando gli itinerari per la stagione 2027-2028. La Spectrum of the Seas effettuerà crociere fino a 11 notti nell’Asia orientale, facendo tappa in 22 destinazioni. La compagnia introduce in programma anche le sue prime crociere di sola andata da e per Tokyo, anziché offrire esclusivamente viaggi di andata e ritorno. Saranno dunque disponibili itrinerari di otto e dieci notti con partenza da Tokyo, Shanghai e Hong Kong, che si affiancheranno a proposte più brevi, di sole tre e quattro notti, da Shanghai e Hong Kong verso destinazioni come l’isola di Jeju e Busan, in Corea del Sud.

La compagnia, scrive Travel Weekly, ha inoltre ideato itinerari di cinque e otto notti specificamente per la stagione estiva. In primavera e in autunno sono poi previste crociere dedicate alla fioritura in Cina, Giappone e Corea del Sud a maggio 2027, che daranno ai passeggeri la possibilità di ammirare il foliage e la fioritura stagionale, cui si aggiungeranno itinerari autunnali con visite a Seul e Sapporo, in Giappone.

Tre crociere a bordo della Spectrum of the Seas durante le festività natalizie saranno caratterizzate da eventi speciali. La crociera del Giorno del Ringraziamento durerà 11 notti, quella di Natale nove notti e quella di Capodanno cinque notti, con un pernottamento a Naha, in Giappone.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana