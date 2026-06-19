Tre nuovi hotel entro il 2028 che aggiungeranno complessivamente 428 camere e suite in Italia . Sono queste le novità con cui Nuno Galvao Pinto, vice president development di Hyatt Hotels e Michel Morauw, managing director North Eame del gruppo, sbarcano nella Penisola. “Nel terzo trimestre di quest’anno apriremo il primo Regency a Roma, l’Hyatt Regency Rome Central – spiega Galvao Pinto – che sarà un hotel corporate e business, posizionato vicino alla stazione Termini, mentre nel 4 trimestre sarà la volta del Thompson, un piccolo gioiello nel centro di Roma”.

A lungo annunciato, il Thompson nascerà in un luogo dove è passata la storia del Paese, via delle Botteghe Oscure. Un’eredità di cui Hyatt è cosciente. “Abbiamo rispettato il più possibile la memoria del luogo – dice Galvao – anche perché gli ospiti di queste strutture sono attenti proprio alla storicità e alla cultura del luogo che visitano”.

Infine, nel 2028, a Taormina arriverà un nuovo Park Hyatt. “L'Italia è un obiettivo chiave per la nostra crescita. Dal 2019, la società ha quadruplicato la sua offerta di camere, ora distribuite su sei hotel di cinque marchi distinti – dice ancora Galvao -. Il Paese rappresenta una significativa opportunità di conversione, con oltre tre quarti degli hotel di proprietà indipendente. Con il passaggio di proprietà alla prossima generazione, cresce la domanda di partner globali affidabili come Hyatt”.

Il gruppo ha un approccio alla crescita basata su alcune linee guida, che prevedono di crescere con marchi di grande impatto (Luxury, Lifestyle, GH) nelle principali destinazioni (Londra, Berlino, Roma, Madrid, Monaco e altre), raggiungere una dimensione significativa nei principali mercati di provenienza con i marchi Classics & Essentials (Germania, Regno Unito, Spagna, Francia), espandere e migliorare l’offerta leisure, consolidando la nostra posizione di leadership regionale (marchi HIC e resort).