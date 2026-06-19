Usa-Iran: rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera

Si complica il percorso diplomatico per una possibile de-escalation della crisi in Medio Oriente. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti sono stati rinviati a tempo indeterminato, alimentando nuove preoccupazioni sulla possibilità di una definitiva cessazione del conflitto.

La decisione è è stata annunciata poche ore dopo la cancellazione della missione in Svizzera del vicepresidente statunitense JD Vance. “La delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Per il momento, il vicepresidente non partirà”, ha fatto sapere la Casa Bianca, riporta SkyTg24.

Il rinvio delle trattative sorprende gli osservatori internazionali, soprattutto alla luce del protocollo d’intesa siglato appena il giorno precedente dai due Paesi, che sembrava aver aperto uno spiraglio verso una ripresa del dialogo.

Nel frattempo è ripreso il traffico nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio globale e per le rotte marittime internazionali. Tra le imbarcazioni che hanno attraversato il passaggio figura anche una nave del gruppo Grimaldi. Il quadro resta però estremamente delicato, come dimostrano le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che ha invitato alla prudenza avvertendo: “Non è finita qui”.