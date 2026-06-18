Norwegian ha siglato un accordo per l’acquisizione di Nordic Leisure Travel Group (NLTG), la principale società nordica attiva nel settore alberghiero e delle esperienze di viaggio leisure. L’operazione riunisce marchi noti come Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter e Sunclass Airlines con Norwegian e Widerøe, dando vita a un operatore nordico integrato e unico nel suo genere lungo l’intera catena del valore del viaggio.

L’acquisizione combina l’esperienza di NLTG nei pacchetti turistici e nell’hotellerie con il network esistente dei vettori Norwegian e Widerøe, che trasportano complessivamente 27 milioni di passeggeri. Insieme, le due realtà creeranno uno dei principali operatori nordici nei viaggi leisure e business. Per i viaggiatori questo si tradurrà in una maggiore scelta di destinazioni, prenotazioni più semplici e un’esperienza di viaggio più fluida, fa sapere la compagnia in una nota alla stampa.

Un gruppo verticalmente integrato

L’accordo porterà Norwegian, Widerøe e NLTG sotto un’unica struttura proprietaria, creando un gruppo turistico verticalmente integrato nei segmenti leisure e business. Il gruppo sarà in grado di proporre un’offerta che spazia dai voli individuali attraverso l’ampia rete di rotte di Norwegian e Widerøe fino ai pacchetti vacanza completi commercializzati da Ving in Norvegia e Svezia, Spies in Danimarca, Tjäreborg in Finlandia e Globetrotter.

Il nuovo gruppo comprenderà quasi 160 aeromobili, estese attività tour operating e alberghiere e servirà complessivamente circa 30 milioni di clienti all’anno.

L’operazione include anche gli hotel a marchio proprietario di NLTG in Spagna, Grecia, Cipro, Thailandia e Turchia, che potranno beneficiare di un flusso costante di clienti provenienti da una rete ampliata. La transazione, prosegue la nota stampa, dovrebbe incrementare i ricavi operativi annui del gruppo di circa il 50%.

Le dichiarazioni del ceo

“Questo è un momento storico per il settore dei viaggi nei Paesi nordici. Norwegian e Widerøe continueranno a essere impegnate nell’offrire ai clienti trasporti aerei competitivi. Integrando la posizione di leadership di NLTG nel turismo leisure con l’ampia rete di collegamenti del Gruppo Norwegian, stiamo costruendo un’offerta migliore e più flessibile. Vediamo un’importante opportunità di crescita nelle vendite di hotel e vacanze alla nostra base clienti esistente, trasformando ogni volo in una potenziale porta d’accesso a un’esperienza di vacanza completa e generando ricavi aggiuntivi significativi per passeggero”, ha dichiarato Geir Karlsen, ceo di Norwegian. “Inoltre, creiamo una piattaforma più forte per la crescita nei Paesi nordici, in particolare in Svezia e Danimarca, e grazie a diversi concetti di viaggio possiamo aumentare il riempimento e la visibilità delle prenotazioni con maggiore anticipo. Questa operazione garantirà che NLTG resti sotto proprietà nordica e offrirà un prodotto più completo a tutti i clienti attuali e futuri di Norwegian, Widerøe e NLTG”.