Norwegian Air chiude il 2025 a quota 27,3 milioni di passeggeri

“Siamo lieti di concludere il 2025 con un solido bilancio di dicembre. Nell’intero anno, abbiamo registrato un netto aumento del numero di passeggeri, a dimostrazione dell’attrattiva di una rete di rotte rafforzata per entrambe le compagnie aeree”. Con queste parole Geir Karlsen, ceo di Norwegian Air, commenta i dati di fine anno della compagnia aerea.

Il 2025 del vettore si è chiuso con un totale di 27,3 milioni di passeggeri; in particolare, dicembre fatto registrare 1,75 milioni di pax per il gruppo (risultato che comprende sia Norwegian che la regionale Wideree).

Intanto, il vettore sta spingendo le vendite del periodo invernale con una serie di tariffe speciali: “La risposta finora è stata incoraggiante - prosegue il ceo - e la campagna proseguirà anche a gennaio inoltrato. Anche l’andamento generale delle prenotazioni rimane incoraggiante e rimaniamo concentrati su un’esecuzione efficace per il resto del nostro programma invernale. Allo stesso tempo, guardiamo avanti anche al programma estivo, che sarà il più esteso degli ultimi anni”.