Cresce l’offerta mare Italia del 2026 di TH Group. “Il gruppo continua a vivere una fase di crescita, in costante accelerazione - ha dichiarato il vice direttore generale Salvatore Piazza -. Abbiamo chiuso il 2025 con un fatturato di 267 milioni e puntiamo ai 300 milioni di euro nel 2026”.

Due le novità per la stagione estiva. La prima è la nuova struttura di Praia a mare – Borgo Fiuzzi in Calabria, 320 camere e una sala congressi direttamente sulla spiaggia; la seconda è il TH Lacona, 145 camere che sostituiscono la precedente struttura che il gruppo aveva sull’isola d’Elba.

Il segmento lusso

All’offerta si aggiungono le due dimore storiche di Perugia e Saint Moritz, che aprono al gruppo TH la strada del segmento lusso. “È di prossima apertura anche un palazzo storico di Venezia, ma ne seguiranno altre. È un segmento in cui crediamo molto, e saranno tutte strutture a 5 stelle che parleranno di Italia”, ha aggiunto.

Il gruppo guarda quindi con positività al 2026. Il trend di vendite è positivo e la parte ospitalità soffre meno la crisi geopolitica rispetto alla parte tour operator del gruppo (ovvero Baobab e Markando).

Sono tuttavia gli obiettivi nel segmento Mice quelli su cui TH punta maggiormente per quest’anno. “Oggi il segmento vale il 15% del nostro fatturato totale - ha precisato Mimmo De Pisa, responsabile divisione Mice di Th Group - ma il nostro obiettivo è arrivare al 20%”.

Roberto Saoncella