Un piano da 200 milioni di dollari per ristrutturare tre resort. A stanziare questa cifra così importante è Sandals Resorts International, che sta intervenendo su tre asset giamaicani: Sandals Montego Bay, Sandals Caribbean Cay (l’ex Sandals Royal Caribbean) e Sandals South Coast.

I lavori di ristrutturazione sono iniziati in seguito alla devastazione causata dall’uragano Melissa lo scorso autunno, che ha portato alla chiusura dei tre resort. Le strutture dovrebbero riaprire le porte agli ospiti entro il 18 dicembre 2026.

A oltre quarant’anni dalla sua apertura, il resort da 255 camere Sandals Montego Bay riaprirà con una hall completamente rinnovata, con vista panoramica sul mare.

“Il cuore del resort sarà una piscina principale completamente rivisitata - sottolinea Sandals -, affiancata da nuove sistemazioni con accesso diretto alla piscina e spaziose suite con vista sull’oceano”. Saranno inoltre aggiunti dei bar, un ristorante sul mare e uno specializzato in ricette di pesce.

Per quanto riguarda, invece, il Sandals Caribbean Cay, i lavori di ristrutturazione comprendono una “hall a cielo aperto, dove la vista ininterrotta sulla piscina principale e sul Mar dei Caraibi crea un collegamento immediato con l’acqua” sottolinea Sandals.

La struttura si arricchirà anche di nuove opzioni food e avrà 84 camere in più, portando il totale a 291, incluse le nuove categorie: SkyPool Suite e Swim-up Suite, oltre alle nuove Oceanview Butler Suite, il cui debutto è previsto per giugno 2027. Verrà anche aperto un nuovo centro fitness con vista sull’oceano e le esclusive Overwater Butler Villas.

Infine il Sandals South Coast che, circondato da una riserva naturale di 200 ettari, è conosciuto per la sua posizione appartata e il legame con la natura. La struttura riaprirà il 18 novembre 2026 proponendo le prime Beachfront Club Two Queen Junior Suite di Sandals, ideali per gruppi in viaggio insieme. Il Sandals South Coast inaugurerà anche Blum, che offrirà caffè Blue Mountain, pasticcini e spuntini leggeri. L’offerta gastronomica includerà il Butch’s Island Chop House, un ristorante specializzato in carne e pesce con un martini bar, e sono in corso i lavori per il quarto Rum bar della Giamaica.

“La Giamaica è al centro della storia di Sandals e questi investimenti riflettono il nostro impegno per il suo futuro” ha dichiarato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts.