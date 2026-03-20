Sandals: la riapertura di tre resort in Giamaica slitta a fine anno

Bisognerà attendere fino alla fine dell’anno per la riapertura dei resort di Sandals in Giamaica attualmente sotto ristrutturazione per i danni provocati dall’uragano Melissa. L’azienda si era posta l’obiettivo di tornare ad accogliere i clienti del Sandals Montego Bay, Sandals Royal Caribbean e Sandals South Coast già a fine maggio ma, grazie a un investimento ulteriore di 200 milioni di dollari, verrà effettuata una reinterpretazione in chiave 2.0.

Negli interventi attuali sono previsti, secondo quanto riportato da Travelweekly, nuove esperienze di arrivo, nuove categorie di alloggio, piscine ridisegnate, spazi sociali rinnovati e concetti ampliati di ristorazione e bar in ogni resort. “Abbiamo deciso quindi non solo di ristrutturare, ma di pensare in grande”, ha evidenziato il presidente esecutivo Adam Stewart.