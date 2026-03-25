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Palazzo Chigi auspica
con una nota ufficiale
le dimissioni di Santanchè

Palazzo Chigi auspicacon una nota ufficialele dimissioni di Santanchè

All’indomani dei risultati del referendum, tramite una nota pubblica di Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio ha chiesto le dimissioni del ministro del Turismo Daniela Santanchè con queste parole: “Giorgia Meloni esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”.

I quotidiani riportano diversi retroscena e affermazioni non confermate, mentre l’opposizione incalza la premier per le dimissioni del ministro e il M5S ha chiesto la calendarizzazione di un loro mozione di sfiducia depositata in mattinata. Il ministro Santanchè non ha rilasciato alcun commento ufficiale e si attende l’evolversi della situazione, mentre il presidente Meloni è intanto in partenza per l’Algeria per una missione istituzionale.

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