L’Eta per il Regno Unito sale a 20 sterline dall’8 aprile

Confermato l’aumento del costo del visto elettronico Eta per entrare nel Regno Unito: dall’8 aprile costerà 20 sterline, circa 23 euro. Confermata anche la validità di due anni dello stesso.
Dopo una fase transitoria, a partire dallo scorso 25 febbraio è diventato strettamente obbligatorio per i cittadini italiani dotarsi di un’autorizzazione elettronica di viaggio (Eta – Electronic Travel Authorisation) per viaggiare legalmente nel Regno Unito.
La richiesta dell’Eta può essere effettuata online sui canali ufficiali o tramite la app collegata pagando le 20 sterline. L’Eta ha una validità di 2 anni o fino alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Si può viaggiare nel Regno Unito tutte le volte che si desidera con lo stesso Eta fino a scadenza.
Remo Vangelista