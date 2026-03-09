Wizz Air UK: arriva l’autorizzazione voli fra Regno Unito e Usa

Wizz Air UK annuncia di aver ottenuto i permessi per operare voli tra il Regno Unito e gli Usa, un’autorizzazione che il vettore intende sfruttare per fornire voli charter su misura per le squadre di calcio europee e per i tifosi diretti ai Mondiali, nonché per i tour operator che organizzano viaggi di gruppo verso gli Stati Uniti.

“Questo è un giorno di grande orgoglio ed entusiasmo per tutti nella nostra compagnia - dice Yvonne Moynihan, managing director di Wizz Air UK -. Ricevere l'approvazione per operare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti è un traguardo fondamentale per la nostra azienda. Apre la porta a opportunità incredibili, in particolare per le squadre di calcio europee e per i tifosi che attraverseranno l'Atlantico questa estate. Siamo pronti a offrire esperienze charter eccezionali e a portare i fan nel cuore dell’azione negli Stati Uniti”.

Il vettore ribadisce in una nota che non è nelle sue intenzioni, invece, lanciare voli commerciali regolari verso gli USA.

“Siamo entusiasti di accogliere i passeggeri a bordo e di celebrare questo nuovo capitolo mentre espandiamo il nostro raggio d'azione attraverso l'Atlantico” conclude Moynihan.