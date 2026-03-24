Esperienze autentiche, benessere emotivo e un contatto genuino con la cultura locale. Sono questi i trend della domanda per il 2026 secondo il report Travel Trends 2026 del Gruppo Barceló Hotel, che conferma un cambiamento strutturale nei modelli di viaggio.

I viaggiatori attribuiscono sempre più importanza alle esperienze che offrono un valore personale ed emotivo, in un mondo iperconnesso che ha trasformato sia l'ispirazione che la pianificazione. In questo scenario, i contenuti digitali si stanno consolidando come fattore determinante. Il fenomeno noto come TikTokfluence riflette come i social media, in particolare TikTok, siano diventati uno strumento chiave per scoprire destinazioni e convalidare le decisioni di viaggio

La pianificazione basata sulle esperienze

La logica dell'autenticità si sta applicando anche alla pianificazione dei viaggi. Le esperienze non sono più un semplice extra, ma sono diventate il fulcro del processo di pianificazione. Il 40% degli intervistati afferma di organizzare i propri viaggi in base alle esperienze che desidera vivere, privilegiando flessibilità e varietà. Questo cambiamento implica una trasformazione del ruolo delle strutture ricettive, che si stanno evolvendo da semplice luogo di soggiorno a facilitatore della scoperta della destinazione. Iniziative come le piattaforme esperienziali integrate nell'offerta alberghiera rispondono a questa esigenza, proponendo attività locali su misura per i diversi profili di viaggiatore e consentendo una pianificazione più dinamica e connessa all'ambiente.

Il whycation

Il benessere sta diventando uno dei pilastri del nuovo modello turistico. Il trend identificato come whycation ridefinisce il viaggio come strumento di riconnessione personale. Il report mostra che il 43% degli intervistati viaggia per disconnettersi dalla routine e riconnettersi con sè stesso, indicando una ricerca di equilibrio emotivo e di un autentico riposo. In questo contesto, i viaggiatori privilegiano opzioni più rilassanti, con meno attività e una maggiore attenzione al valore personale dell'esperienza.

Tra viaggio in solitaria e multigen

Il report individua la coesistenza di tendenze apparentemente opposte. Da un lato, il viaggio in solitaria continua a espandersi, evolvendo verso esperienze che combinano autonomia e opportunità di socializzazione. Il 40% dei viaggiatori singoli apprezza in particolare i servizi pensati per facilitare comfort, efficienza e indipendenza, il che stimola lo sviluppo di offerte specifiche per questo profilo. Allo stesso tempo, il viaggio multigenerazionale sta acquisendo rilevanza come spazio per la connessione familiare. Il 77% degli intervistati riconosce di viaggiare con la propria famiglia per condividere tempo di qualità e creare ricordi indelebili, consolidando il viaggio come investimento emotivo.