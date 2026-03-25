easyJet: a Newcastle l’11esima base in Gran Bretagna

easyJet sceglie Newcastle come base numero 11 in Gran Bretagna e mette a punto un nuovo passo per la crescita nel Paese, dopo le aperture di Birmingham e Londra Southend rispettivamente nel 2024 e 2025.

“L'apertura della base consentirà alla compagnia di raddoppiare il numero di destinazioni nella rete dell'aeroporto di Newcastle, offrendo più scelta ai clienti del Nord Est dell'Inghilterra, della Scozia meridionale, dello North Yorkshire e della Cumbria – spiega la compagnia in una nota -. Questo include nuove rotte verso Antalya, Corfù, Dalaman, Enfidha, Faro, Lisbona, Malta, Nizza, Praga, Reus, Rodi, Roma, Sharm-El-Sheikh e Tenerife”. In totale saranno 800mila i posti aggiuntivi che la low cost offrirà sullo scalo nel corso dell’estate.

“Attraverso la nostra flotta in espansione, la rete incomparabile per i viaggi a corto raggio e l'offerta unica di easyJet Holidays – spiega il ceo Kenton Jarvis -, continuiamo a cogliere le opportunità che vediamo nel Regno Unito e a rafforzare la nostra posizione come la più grande compagnia aerea del Regno Unito, garantendo che i viaggi rimangano facili, accessibili e accessibili per un numero maggiore di persone”.