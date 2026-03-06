Verrà attivato a partire dal 23 giugno prossimo il nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Berlino targato easyJet. La rotta sarà attiva fino alla fine di ottobre e raggiungerà un massimo di 6 frequenze alla settimana, mentre nel cuore dell’estate queste di fermeranno a tre garantendo flessibilità per soggiorni brevi e per integrare Berlino in itinerari di viaggio più ampi.

“Con questa nuova rotta, easyJet sale a quattro collegamenti tra Milano Malpensa e la Germania, affiancando Berlino alle destinazioni già servite di Düsseldorf, Monaco e Amburgo – spiega la compagnia in una nota -. L’offerta è ulteriormente completata dai voli operati da Milano Linate verso Francoforte e Berlino, a conferma del continuo rafforzamento del network tra Italia e Germania”.