Msc apre gli Msc Creative Studios, un polo creativo per sviluppare gli show da portare a bordo delle navi

Un hub creativo, dove sviluppare gli spettacoli e preparare gli artisti prima del debutto a bordo delle navi. Msc Crociere annuncia la nascita degli Msc Creative Studios, uno spazio che sarà dedicato all’intrattenimento e alla formazione degli artisti.

L’azienda ha acquisito uno studio di produzione a Edimburgo, in Scozia, attualmente in fase di ristrutturazione, che entro luglio 2026 ospiterà la progettazione degli show e delle produzioni per la stagione di fine anno di Msc Crociere ed Explora Journeys.

Msc Creative Studios fungerà da polo centrale per lo sviluppo creativo e riunirà sotto lo stesso tetto team creativi, tecnici e di produzione. La struttura sarà dedicata a prove, formazione tecnica, sviluppo delle arti sceniche e preparazione degli artisti prima del debutto degli spettacoli a bordo.

L’hub includerà: uno spazio ad hoc per prove di discipline aeree, undici sale danza, sei studi vocali, uno studio tecnico di registrazione, uffici e camerini, spogliatoi e magazzini per scenografie, oggetti di scena e costumi.