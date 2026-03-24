Club Med apre al Borneo e avvia le prenotazioni dal 24 marzo per il nuovo resort di Kuala Penyu, con apertura prevista a novembre 2026. Il progetto segna il secondo investimento in Malesia dopo Cherating e rafforza il posizionamento del gruppo nel Sud-Est asiatico, con un prodotto premium all inclusive orientato a sostenibilità e integrazione territoriale.

Situato a 90 minuti dall’aeroporto di Kota Kinabalu, il resort si estende su 17 ettari fronte mare e punta a diventare il primo beach resort Club Med certificato Breeam nell’area Asia Pacifico.

Le caratteristiche del resort

L’architettura richiama le longhouse Rumah Rungus e si inserisce in un contesto naturale tra foresta pluviale e Mar Cinese meridionale. L’offerta conta 400 camere, di cui 39 suite Exclusive Collection, e include lo spazio Mutiara con servizi dedicati.

Ampia la componente esperienziale: ristorazione con concept differenziati, spa immersa nella vegetazione, kids club dai 4 mesi ai 17 anni e infrastrutture Mice con quattro sale meeting. Sul fronte prodotto, il resort integra attività naturalistiche e culturali, tra mangrovie, laboratori artigianali ed escursioni nel Sabah.

Il progetto genera un impatto economico diretto con oltre 350 posti di lavoro e il coinvolgimento di manodopera locale già in fase di costruzione. “La nuova apertura rappresenta una tappa chiave nella nostra strategia globale”, ha dichiarato Stéphane Maquaire, ceo di Club Med, sottolineando l’obiettivo di coniugare ospitalità di alta gamma e tutela ambientale.