Club Med apre le pre-registrazioni per l’inverno 2026-2027, offrendo la possibilità di pianificare soggiorni compresi dal 28 novembre 2026 al 29 maggio 2027. Aperte fino al 22 marzo, le pre-registrazioni permettono di iniziare a pianificare la vacanza con una prima stima dei prezzi e una panoramica su destinazioni e tipologie di soggiorno, in vista dell’Apertura Vendite in programma dal 24 al 27 marzo. Durante questi quattro giorni sarà possibile accedere a riduzioni fino al –20% su una selezione di sistemazioni.

Prenotare in anticipo offre diversi vantaggi: una maggiore disponibilità nella scelta degli alloggi e la possibilità di trovare disponibilità nelle settimane più richieste, come Natale e Capodanno, periodi in cui i resort Club Med registrano livelli di occupazione molto elevati, con tassi vicini al 94% e picchi fino al 99% nelle destinazioni montagna. La prenotazione anticipata consente inoltre di accedere ai servizi Baby Club Med e Petit Club Med, dedicati ai bambini sotto i 4 anni, di bloccare la vacanza con un acconto del 30% pagando il saldo successivamente a rate, e di contare sulla formula “Liberi di Cambiare”, che permette di modificare il resort scelto fino a 8 giorni prima della partenza senza penali, garantendo maggiore flessibilità nell’organizzazione del viaggio.

Il portfolio destinazioni

L’inverno 2026-2027 si arricchisce di nuove destinazioni nel portfolio Club Med. Tra le principali novità figurano Borneo e Sudafrica. Tra le mete più amate dagli italiani per l’inverno si confermano Maldive e Seychelles, particolarmente richieste per i soggiorni durante Natale e Capodanno.

Per chi desidera invece partire verso i Caraibi, Club Med propone due resort nelle Antille Francesi, La Caravelle e Les Boucaniers, destinazioni che offrono il vantaggio di essere raggiungibili anche senza passaporto.

I resort in montagna

Grande protagonista dell’inverno resta infine la montagna, con l’offerta neve di Club Med che si distingue grazie alla formula Premium All Inclusive, che comprende skipass, lezioni di sci e snowboard fino a 25 ore a settimana, après-ski e numerose attività sportive e di relax.

Tra le destinazioni di montagna, Club Med Pragelato Sestriere nelle Alpi italiane, con accesso diretto al comprensorio sciistico della Vialattea e un’atmosfera autentica tra chalet alpini, e Serre Chevalier nelle Alpi francesi, rinomato per il suo ampio comprensorio sciistico e per piste adatte a sciatori di ogni livello.