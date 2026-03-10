Per Club Med l’inverno 2026-27 sta per iniziare. Il tour operator ha annunciato che dal 24 al 27 marzo partiranno le prenotazioni per la prossima stagione fredda con una serie di eventi dedicati in alcune agenzie di viaggi partner del Trident Club.

Sono previsti appuntamenti a Milano, Roma e Napoli, che coinvolgeranno circa 80 professionisti del turismo, con il supporto del main sponsor Singapore Airlines.

Come da tradizione, Club Med premia la prenotazione in anticipo con sconti speciali: le vendite nei giorni di apertura consentiranno di accedere alle migliori tariffe, con riduzioni fino al 20% su tutti i Resort e su tutte le date di partenza, in base alla disponibilità. “Prenotare con anticipo - precisa l’operatore - permette inoltre di bloccare il prezzo e assicurarsi la migliore tariffa garantita, oltre a garantire maggiore disponibilità nei periodi più richiesti”.

“Liberi di cambiare”

Inoltre sarà messa a disposizione la formula ‘Liberi di cambiare’ “che consente di modificare il resort scelto fino a 8 giorni prima della partenza senza penali - si legge nel comunicato -, offrendo maggiore flessibilità nell’organizzazione del viaggio in un contesto internazionale in continua evoluzione”.

Rabeea Ansari, managing director Sud Europa e mercati emergenti di Club Med, commenta: “L’apertura vendite rappresenta un momento chiave perché permette ai clienti di pianificare il viaggio con largo anticipo, accedere alle condizioni più vantaggiose e mettersi al riparo dall’inflazione. Durante l’ultimo periodo festivo di Capodanno i nostri resort hanno registrato un tasso di occupazione prossimo al 94%, con picchi del 99% nelle destinazioni montagna: un livello di domanda che rende sempre più strategica la prenotazione anticipata”.

Tra le novità dell’operatore, il nuovo Club Med Borneo in Malesia, che punta a offrire un’esperienza immersiva nella biodiversità dell’area. Un’occasione includerà anche uno spazio Exclusive Collection, pensato per una clientela alla ricerca di esperienze rare, distintive e di alto livello.

Una novità importante anche per il mercato italiano, dal momento che il lungo raggio rappresenta circa il 70% delle vendite complessive dell’operatore nella Penisola.