Going: offerta completa di Walt Disney World Resort per le agenzie

Si rafforza la collaborazione tra Going e Disney Destinations che, grazie alla nuova interfaccia di prenotazione integrata nella piattaforma b2b Going4You, diventa punto di accesso ufficiale per il mercato italiano all’offerta completa di Walt Disney World Resort.

“Le agenzie di viaggi italiane possono già accedere direttamente all’intero portafoglio della destinazione di Orlando (Florida) – spiega l’operatore in una nota -, utilizzando tutte le promozioni riservate da Disney, con il valore aggiunto dell’assistenza dedicata e della consulenza specialistica del team Going”.

Numerosi i prodotti disponibili per la distribuzione, come i soggiorni hotel + biglietti parchi, i biglietti singoli per uno o più parchi, inclusi i due parchi acquatici, i soggiorni alberghieri selezionati e le offerte speciali e pacchetti tematici legati a periodi chiave dell’anno, come Halloween e Natale.

“La collaborazione con Disney Destinations rappresenta per Going un progetto strategico di grande valore – evidenzia il ceo Domenico Pellegrino -, che rafforza il nostro posizionamento come partner di riferimento per la distribuzione del prodotto in Italia. Mettiamo a disposizione delle migliori agenzie di viaggi un accesso diretto e completo a Walt Disney World, combinando le condizioni ufficiali della destinazione con il valore della consulenza professionale, dell’assistenza dedicata e della costruzione su misura dell’esperienza”.