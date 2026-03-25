Austria, il trade si incontra a Linz per il Travel Summit 2026

Austria Tourism ha scelto Linz come sede del Travel Trade Summit 2026, primo workshop b2b riservato a 52 buyer e product manager, oltre che a 30 partner turistici. Lo scopo era mostrare una città ancora poco conosciuta al mercato italiano, come spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo Italia e Spagna: “Nel 2025 il nostro Paese ha registrato ben 2,8 milioni di pernottamenti italiani, pari a un +2,2% sulla precedente e già ottima annata, ma Vienna intercetta ancora il 40% degli arrivi, il Tirolo circa il 33% e un 12% il Salisburghese. Chi si spinge oltre finisce, tuttavia, per scoprire un’Austria capace di disorientare positivamente e, soprattutto, di generare nuovi repeater”.

In vista di una campagna mirata nel 2027 sui 12 siti Unesco, Austria Turismo conta di rivoluzionare gli attuali flussi turistici dall’Europa del Sud. “Un contributo notevole sta arrivando dal potenziamento dei collegamenti su rotaia - aggiunge Kolzer - disponiamo di molteplici treni notturni da Roma, Genova e Venezia, destinati ad aumentare con l’apertura della nuova Galleria di Base del Brennero nel 2027/2028. Avendo velocizzato pure i collegamenti fra Klagenfurt e Graz attraverso la Koralmbahn attiva dallo scorso dicembre, raggiungere gemme nascoste come l’Alta Austria o il Burgenland è ora alla portata di tutti”.

Trainata nel 2026 dal 270° anniversario dalla nascita di Mozart e dalla finale a Vienna dell’Eurovision Song Contest a maggio, l’Austria confida in un’ulteriore crescita dei pernottamenti stagionali fra il 2 e il 3%.