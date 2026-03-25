“L’Egitto non sta subendo conseguenze in termini di cancellazioni di prenotazioni a causa del conflitto da parte del mercato europeo” afferma Bart Rutten, business development manager Europa di Amawaterways a margine di un evento a Milano con gli operatori italiani.

Nonostante la frenata del bacino statunitense sulla destinazione africana, “i viaggiatori continuano a prenotare e a viaggiare in Egitto, la nostra operatività sull’itinerario di 11 notti lungo il Nilo con opzione di estensione al Cairo pre e post crociera è intatta e regolare, nessun fiume è bloccato nemmeno in Asia e non riscontriamo problemi di connessioni aeree sull’Egitto o verso altre destinazioni dall’Europa”.

La percezione del leader delle crociere fluviali di lusso, rappresentato in Italia da Global GSA, è condivisa anche dagli agenti di viaggio presenti, che riscontrano dinamismo e alti volumi di lavoro in generale e una certa ripianificazione verso l’Egitto di viaggi in precedenza diretti nel Golfo e in Oman. “Il Paese non si situa all’interno dell’area di conflitto e per questo prosegue a offrire opportunità”, ha concluso Rutten.