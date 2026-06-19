Ridurre i rischi per gli italiani in viaggio all’estero. È questo l’obiettivo della nuova campagna ‘Viaggiare Sicuri’, presentata oggi dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, presso l’Unità di Crisi della Farnesina.

L’iniziativa, pensata per l’estate 2026, punta a fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per viaggiare in sicurezza oltre i confini nazionali, riducendo al minimo i possibili rischi.

Gli strumenti

Le informazioni saranno veicolate attraverso il sito e l’app ‘Viaggiare Sicuri’, recentemente aggiornati e innovati.

In una nota, il dicastero invita gli italiani “a utilizzare gli strumenti aggiornati messi a disposizione dal Ministero”.