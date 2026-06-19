“Una possibilità che potremmo prendere in considerazione”. Così Luis Gallego, consigliere delegato di Iag, in un’intervista a Financial Times si è espresso sulla possibilità di acquistare easyJet, pur riconoscendo che si tratta di un’operazione assai complicata da portare a termine, a causa delle normative dell’Unione europea. “Si tratta - ha specificato - di un’opzione che possiamo valutare, ma la considero molto, molto difficile con le attuali disposizioni Ue sulla concorrenza”.

Gallego ha poi chiarito che il suo gruppo “è aperto anche ad altre operazioni, non solo a easyJet”.

“Comprendiamo - ha aggiunto - che il settore dell’aviazione ha bisogno di consolidarsi per essere più efficiente... Penso che possiamo valutare qualsiasi operazione che riteniamo possa renderci un gruppo più forte”.

Gallego, scrive Preferente, ha ribadito che le normative imposte da Bruxelles rappresentano un ostacolo a questo tipo di operazioni. “Devono capire che abbiamo bisogno di economie di scala - ha sottolineato -. In Europa se vogliamo raggiungere le dimensioni necessarie per competere a livello globale credo che ci serva un maggiore consolidamento”.