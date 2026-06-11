Sta ormai diventando una regola e inevitabilmente sta stravolgendo il mercato della vendita dei pacchetti vacanza attraverso accordi con le compagnie aeree, nuovo canale di distribuzione per conquistare diverse fasce di mercato. L’ultimo esempio è stato annunciato proprio ieri da Vueling, con l’apertura della divisione Holidays con il brand Avoris del Gruppo Barcelò: una piattaforma di prenotazione di pacchetti turistici che consente di combinare voli, alloggi ed esperienze in un’unica prenotazione con diverse opzioni e oltre 15mila hotel e una gamma di servizi complementari, in più di 100 destinazioni in 30 Paesi.

Una formula ormai consolidata che ha le sue radici nel mercato del trasporto aereo americano, American Airlines in testa, come business alternativo che affonda le sue radici nella necessità di diversificare e creare nuove entrate attraverso quelle che si possono definire a tutti gli effetti ancillary revenue.

Gli esempi

Ma i casi a livello internazionale sono ormai molteplici: Emirates ad esempio ha iniziato a percorrere questa strada da diversi anni, così come ha iniziato a fare anche Lufthansa tramite la controllata Eurowings, brand puramente leisure, con Eurowings Holidays, senza ovviamente dimenticare i due brand forti della Gran Bretagna, easyJet Holidays e Jet2.com, che garantiscono alla casa madre fatturati importanti e margini in proporzione superiori a quelli del solo volo.

Business in crescita

Il business ha poi conquistato anche vettori come Turkish Airlines, con la creazione di una piattaforma ora attiva anche in mercati come Regno Unito, Europa, Corea del Sud, Messico, Australia e molti altri grazie alle partnership strategiche con HBX e Perfectstay. Inoltre, Turkish Airlines Holidays si sta preparando per il lancio negli Stati Uniti. Non a caso, secondo i dati di Cartrawler, i ricavi derivanti dai prodotti ancillari sono triplicati nel giro di pochi anni arrivando a 150 miliardi di euro e con margini di crescita ancora altissimi. Il tutto nell’ottica di fornire ai clienti la possibilità di personalizzare al massimo il proprio viaggio rispondendo a un’esigenza di mercato ormai sempre più marcata.