In arrivo dal Ministero del Turismo nuove risorse per supportare lo sviluppo e la sostenibilità delle imprese turistiche italiane. Il ministro Gianmarco Mazzi ha annunciato la pubblicazione del decreto GreenTour, che prevede lo stanziamento di “109 milioni di euro a sostegno di un settore sempre più digitale e sostenibile, attivo dodici mesi l’anno”.

L’incentivo, gestito da Invitalia, si pone l’obiettivo di “portare l’Italia avanti, distribuire le opportunità su tutto il Paese e rendere le nostre imprese più competitive”, ha precisato il ministro.

A chi si rivolgono le agevolazioni

Il 60% delle risorse stanziate è destinato alle Pmi. Le agevolazioni sono rivolte alle imprese del settore di ogni dimensione che realizzano in tutta Italia interventi prevalentemente destinati all’efficientamento energetico delle strutture turistiche e alla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo, ed eventualmente collegati a interventi per la digitalizzazione dell’ecosistema turistico e delle relative filiere, per il rispetto di criteri ESG.

Sono finanziabili i programmi di investimento da 1 milione di euro fino a un massimo di 15 milioni di euro.

La finestra per l’invio delle domande

Le domande per accedere alle agevolazioni potranno essere presentate dal 15 luglio al 15 settembre 2026 tramite il sito www.invitalia.it.

Per stabilire l’ordine in cui i progetti saranno valutati - ha precisato il Ministero - verrà stilata una graduatoria basata su criteri che riguardano le caratteristiche degli investimenti, gli indici di redditività, patrimoniali e finanziari in capo ai proponenti, l’eventuale possesso del rating di legalità e/o certificazioni ambientali o di genere da parte delle imprese.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito del Ministero del Turismo a questo link.