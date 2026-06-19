Milano Malpensa è il primo aeroporto italiano ad avere un collegamento diretto con il nuovo, avveniristico aeroporto di Pechino Daxing. Questo grazie all’investimento di Air China, che ha compiuto un altro passo nel suo percorso di crescita nel nostro Paese aprendo questa nuova rotta strategica, fondamentale per favorire gli scambi economici, commerciali e turistici tra i due Paesi.

Il volo Air China su Pechino Daxing è giornaliero e decolla Milano alle 20, con atterraggio a Pechino alle 12.10 del giorno successivo. È operato con A330-300 e si aggiunge ai collegamenti della compagnia aerea da Milano Malpensa su Pechino Capitale, Chengdu e Shanghai, portando così a quattro gli hub serviti.

Pechino Daxin è il secondo scalo internazionale della capitale della Cina dopo l’Aeroporto di Pechino Capitale, da cui dista 65 km.

Il nuovo servizio conferma il ruolo di Milano Malpensa come principale gateway internazionale del Nord Italia e hub strategico per i collegamenti intercontinentali. Oggi Malpensa collega direttamente la Cina con undici destinazioni e circa sessanta voli settimanali.