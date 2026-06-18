Nel 2025 i viaggiatori italiani hanno speso in media il 30% in più rispetto al periodo pre-pandemia, secondo i dati Codacons. Tra caro carburante, voli più costosi e alloggi in rialzo, organizzare una vacanza senza sforare il budget richiede oggi una pianificazione finanziaria precisa.

Ecco 5 strategie concrete suggerite dalla banca digitale N26 per viaggiare spendendo meno ed evitare i costi nascosti che rovinano le vacanze.

1. Pianificare in anticipo e crea un fondo vacanze dedicato

Stabilire un budget preciso prima di partire è il primo passo per non avere sorprese. Aprire un conto o un salvadanaio digitale dedicato alle vacanze, accantonando piccole somme ogni mese, permette di arrivare all’estate con la liquidità necessaria senza ricorrere al credito.

2. Scegliere la carta di pagamento giusta per viaggiare all’estero

Non tutte le carte bancarie sono uguali quando si viaggia fuori dall’Italia. Le carte pensate per i viaggi internazionali eliminano o riducono drasticamente queste commissioni, permettendo di risparmiare cifre significative su soggiorni lunghi.

3. Pagare sempre in valuta locale per evitare il cambio dinamico

Quando si paga con carta all’estero, il Pos chiede spesso se si vuole pagare in euro o nella valuta locale. Scegliere sempre la valuta locale. Il cosiddetto DCC (Dynamic Currency Conversion) applicato dagli esercenti può nascondere tassi di cambio sfavorevoli. Una piccola attenzione che, moltiplicata per ogni acquisto del viaggio, fa una differenza concreta sul totale.

4. Usare una eSIM prepagata per la connessione all’estero

Internet in viaggio non è più un lusso: serve per navigare, trovare ristoranti, gestire prenotazioni e restare in contatto. Il roaming non pianificato può costare decine di euro al giorno. La soluzione più economica è acquistare una eSIM prepagata specifica per la destinazione o per area geografica, disponibile da app o direttamente dagli operatori.

5. Sfruttare i benefit bancari e le offerte dedicate ai viaggiatori

Molti conti correnti e carte premium includono vantaggi spesso sottoutilizzati: tariffe scontate su hotel, accesso alle lounge aeroportuali, assicurazioni viaggio incluse, cashback su acquisti all’estero e offerte sui voli. Prima di prenotare qualsiasi servizio, controllare sempre i benefit del proprio conto: si potrebbe accedere a sconti esclusivi che riducono il costo totale della vacanza.