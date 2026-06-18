Quattordici collegamenti verso 7 Paesi e 69 frequenze settimanali, per un totale di oltre 900mila posti. Per l’estate 2026 Wizz Air alza il velo sull’operativo più ampio di sempre dagli aeroporti di Bari e Brindisi.

Dal Karol Wojtyla, il vettore opererà nell’estate 2026 11 rotte internazionali verso 7 Paesi europei, offrendo oltre 797 mila posti disponibili, oltre 107 mila posti in più (+15%) rispetto alla precedente stagione estiva.

Novità della stagione sarà il collegamento verso Skopje, che sarà operato ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Nell’Aeroporto del Salento di Brindisi, la low cost attiverà 3 nuove rotte verso Katowice, Varsavia e Bucarest, offrendo oltre 108 mila posti.

La Brindisi-Katowice sarà operata ogni mercoledì e domenica; la rotta Brindisi-Varsavia ogni martedì, giovedì e sabato; la rotta Brindisi-Bucarest, ogni lunedì e venerdì.

“Continuiamo a guardare con grande convinzione al potenziale della Puglia e al ruolo centrale che gli aeroporti di Bari e Brindisi svolgono come porte d’accesso strategiche verso l’Europa - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager Wizz Air -. La nostra programmazione estiva 2026, la più ampia mai realizzata sui due scali su cui operiamo rispettivamente dal 2010 e dal 2020, segna un ulteriore passo avanti nel consolidamento della nostra presenza nella Regione e nel rafforzamento della connettività internazionale, in linea con una domanda in continua evoluzione. Questo risultato è anche frutto della collaborazione solida e costruttiva con Aeroporti di Puglia, che ringraziamo per la fiducia e per un percorso condiviso che si rafforza stagione dopo stagione”.