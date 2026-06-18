Il Ministero del Turismo promuove il concerto Vita!

Il Ministero del Turismo, insieme a quello della cultura, sostiene e promuove tramite patrocinio il concerto “Vita!”, che si terrà il 22 giugno al Circo Massimo di Roma e verrà trasmesso in diretta su Rai1 e in Eurovisione. Un’iniziativa di sensibilizzazione contro le dipendenze dai risvolti molto concreti. L’incasso della manifestazione, al netto esclusivamente di Iva e Siae, sarà infatti devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a sostegno delle attività di ricerca e cura.

Il ministro Mazzi è intervenuto personalmente alla presentazione del concerto che porterà sul palco grandi artisti come Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. A condurre la serata Giorgia Cardinaletti e Nek, con ospiti Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

“Vita! Il concerto” è realizzato in collaborazione con la Fondazione Garda Valley nata nel 2019 e dedita ad attività di ricerca, promozione e divulgazione scientifica sui temi della “longevità in piena salute”.