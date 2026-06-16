Pronti i cammini di San Francesco e di Giovanni Paolo II

Due nuovi cammini spirituali in Italia. A lavorarci è il Ministero del Turismo, ormai prossimo alle presentazioni ufficiali. “A fine luglio faremo l’annuncio definitivo – ha dichiarato il ministro Gianmarco Mazzi -. In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla sua morte, presenteremo il cammino di Francesco, non un semplice cammino francescano bensì un percorso che ripercorrere le tappe realmente toccate dal Santo durante la sua vita”.

Il nuovo sentiero avrà 4 punti di partenza ovvero Roma, Ascoli, Firenze e Rimini e tutti convoglieranno i camminatori su Assisi.

Ma non sarà l’unica novità: “Il 18 ottobre presenteremo invece il cammino di Giovanni Paolo II, da Cracovia fino a Roma”. Arriveranno così a 33mila i chilometri di percorsi spirituali, storici o naturalistici che attraversano il nostro Paese.