TTG Agenzie - Qual è il principale nemico delle agenzie di viaggi oggi?

Il principale nemico delle agenzie di viaggio oggi, a parer mio, non è l’instabilità geopolitica globale, ma bensì la ‘disinformazione mediatica’.

Si tratta di un problema reale che danneggia l’intera categoria e possiamo individuare due ‘macroaree’ principali. La prima riguarda il fatto che i media tradizionali spesso dipingono l’agenzia di viaggio come un retaggio del passato o come un intermediario costoso e superfluo, dimenticando di sottolineare elementi fondamentali come la tutela legale e l’assistenza al consumatore che solo un professionista può garantire.

La seconda criticità è data proprio dai contenuti spesso errati di articoli (sia cartacei che online) che puntano solo su titoli sensazionalistici ‘acchiappaclick’ senza poi approfondirne le tematiche correttamente, lasciando nell’utente finale una convinzione sbagliata che lo condiziona nelle sue scelte di acquisto, a discapito di un comparto come il nostro dove invece la componente “fiduciaria” è fondamentale.

Per invertire questa tendenza, bisognerebbe attivare tutti insieme una campagna di controinformazione, spiegando concretamente i vantaggi del cliente che si affida al turismo organizzato.

Franco Speranza - Lunettes Viaggi - Gattinoni Travel

A TTG Travel Experience, in programma a Rimini il prossimo ottobre, le nuove sfide della distribuzione saranno tra i principali temi di discussione: segui ttgitalia.com per restare aggiornato!