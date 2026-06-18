Barroero, Lab Travel Euphemia: “Continuiamo il nostro progetto in piena autonomia”

“Non esistono accordi che prevedano il trasferimento del controllo di Lab Travel Euphemia, né percorsi finalizzati all’acquisizione della maggioranza della società da parte del Gruppo Gattinoni”. Attraverso una nota l’azienda della famiglia Barroero conferma la propria autonomia societaria e la continuità del suo progetto imprenditoriale.

“Siamo orgogliosi del riconoscimento espresso nei confronti del progetto Personal Voyager e del percorso costruito in questi anni. Proprio per questo riteniamo importante ribadire che Lab Travel Euphemia continua a perseguire il proprio progetto imprenditoriale in piena autonomia”, riferisce Ezio Barroero, presidente di Lab Travel.

L’azienda piemontese precisa che la famiglia Barroero - che detiene attualmente il 70% del capitale sociale - continua a credere fortemente nel progetto e nella sua crescita futura e che con il Gruppo Gattinoni, socio di minoranza della società, esiste da anni un rapporto di collaborazione fondato sulla condivisione di obiettivi industriali e sul riconoscimento reciproco delle rispettive identità imprenditoriali. “La collaborazione con il Gruppo Gattinoni - precisa Barroero - rappresenta un elemento di valore e di crescita reciproca, ma non modifica l’assetto di governance della società né gli obiettivi di lungo periodo della famiglia Barroero, che resta pienamente impegnata nello sviluppo dell’azienda e della propria rete di Personal Voyager”.