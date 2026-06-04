Attenzione ai costi, ma al viaggio non si rinuncia: i dati SumUp

La pressione economica ha portato il 31% degli italiani a rimandare le vacanze estive, ma solo il 19% non viaggerà, mentre il 20% preferisce cercare offerte e promozioni per ridurre i costi delle vacanze estive. Oltre 1 persona su 5 pianifica attentamente il budget prima di partire per le vacanze e un terzo imposta limiti di spesa.

Questo quanto emerge dall’Osservatorio sul Benessere Finanziario di SumUp, fintech globale specializzata nei pagamenti digitali, che ha analizzato il rapporto degli italiani con denaro e risparmio e il livello di diffusione degli strumenti digitali per la gestione delle finanze quotidiane.

“I dati - osserva Umberto Zola, Online Sales Director EU di SumUp - fotografano un Paese preoccupato di non mettere abbastanza denaro da parte ma che, al contempo, ha la necessità di gestire sempre meglio le proprie finanze per concedersi vacanze e svaghi”.

“In questo contesto - aggiunge - cresce il ricorso a strumenti digitali, dai pagamenti con carta al wallet, percepiti come alleati utili per monitorare spese e budget in modo più semplice, immediato e sicuro”.

Dai dati risulta che il 34% degli italiani utilizza servizi di online banking, il 33% app bancarie e il 21% wallet. Inoltre, il 55% apprezza sistemi AI che segnalano transazioni sospette, mentre il 64% considera utili i reminder automatici per bollette e pagamenti.

Il controllo sulle spese

Il tempo libero viene vissuto con maggiore attenzione economica: gli italiani non rinunciano alle vacanze estive, ma cercano di mantenere il controllo sulle proprie spese. Anche durante le ferie prevale un approccio molto orientato alla pianificazione economica: il 34% degli italiani dichiara di impostare limiti di spesa prima della partenza, mentre il 25% controlla quotidianamente quanto sta spendendo durante le vacanze estive per evitare di superare il budget previsto; c’è poi un ulteriore 18% che afferma di compensare eventuali eccessi tagliando le spese extra una volta rientrato a casa.

Gli strumenti digitali vengono percepiti come particolarmente utili durante i viaggi, perché consentono di monitorare il budget e tenere sotto controllo le uscite in tempo reale: l’11% ammette di controllare più spesso del solito l’app bancaria durante le vacanze; l’8% crea un conto digitale separato dedicato ai viaggi; il 7% cerca di utilizzare carte con cashback per ottenere un ritorno sulle spese effettuate durante la vacanza. Il 73% degli italiani utilizza almeno un’app o un servizio digitale per gestire spese e finanze personali e il 36% ne usa addirittura almeno due.

Cresce soprattutto la diffusione dei wallet digitali: sono utilizzati regolarmente nei pagamenti quotidiani (da soli o insieme a carte tradizionali) dal 64% degli italiani.