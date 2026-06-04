Aperto il Barceló Roma: investimento da 41 milioni di euro

Ha comportato un investimento di 41 milioni di euro la realizzazione del nuovo Barceló Roma, il nuovo hotel del gruppo ispirato all'architettura razionalista romana. La struttura, appena inaugurata, dispone di 352 camere e rafforza l'impegno del gruppo nei segmenti urbano e mice .

L’hotel risponderebbe “alla nostra visione dell'ospitalità contemporanea, mettendo in risalto l'identità unica di una delle destinazioni più affascinanti al mondo”, ha spiegato il direttore dell'area Europa Urbana della catena, José Ramón Álvarez Cervela .

L'offerta gastronomica del Barceló Roma comprende due ristoranti e un lounge bar, oltre al concetto di colazione B-LikEat, sviluppato dal Barceló e basato su salute, sostenibilità e prodotti locali, con ingredienti biologici e proposte artigianali. Presenti anche una palestra e una piscina all'aperto, due servizi che ampliano la posizione dell'hotel sia per il cliente delle vacanze sia per il viaggiatore d'affari che desidera integrare il soggiorno con opzioni di tempo libero e benessere.

Punto di forza del Barceló Roma è il segmento mice. L'hotel dispone infatti di più di 1.400 metri quadrati per eventi e congressi e di otto sale riunioni.