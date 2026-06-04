Book&Go è il laboratorio narrativo di TTG Travel Experience, lo spazio dove autrici e autori di viaggio presentano le proprie opere, con confronti aperti e diretti tra operatori del turismo ed esperti storyteller. Per l’edizione 2026, che si tiene all’interno di TTG Travel Experience il dal 14 al 16 ottobre a Rimini, Book&Go è in cerca di autori e autrici che vogliano candidarsi (a questo link i dettagli per la candidatura).

Le migliori novità editoriali e multimediali per il mondo del Turismo e del Design applicato all'hospitality saranno, infatti, selezionate per essere presentate direttamente dagli autori a TTG Travel Experience 2026.

Tutti gli autori selezionati presenteranno la propria opera in uno speech di 30 min davanti al pubblico di TTG. A disposizione degli scrittori anche un corner firma-copie con desk riservato alla vendita.

I requisiti per la candidatura a Book&Go

La candidatura è aperta ad autori, case editrici e case di produzione che trattano viaggi, turismo attivo, culturale, enogastronomico e narrazione del territorio e del paesaggio.

Possono partecipare libri e video pubblicati o realizzati nel 2025 e nel 2026, in linea con le tematiche della manifestazione.

La scelta è a cura del Comitato Scientifico TTG, che opera in modo insindacabile in funzione delle tematiche più attuali e coerenti con i temi della fiera.