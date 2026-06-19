Mazzi: “L’Italia meta più desiderata d’Europa, si conferma il potere attrattivo del nostro Paese”

“Con il 54% di preferenze l’Italia è la meta più desiderata d’Europa. Un primato che conferma il potere attrattivo del nostro Paese e il valore di chi s’impegna ogni giorno per renderlo vivo”. Così, in una nota, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi commenta i dati pubblicati nel focus ‘Le vacanze estive degli europei’ realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg e PollingEurope.

“Dobbiamo saper cogliere questo segnale - ha proseguito il ministro - e continuare a far crescere il turismo, così strategico per l’economia italiana, offrendo ai viaggiatori esperienze sempre più innovative ed entusiasmanti”.