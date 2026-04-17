Quest’estate un nuovo collegamento diretto accorcerà le distanze tra l’Italia e la Cina. L’annuncio è arrivato questa mattina dal ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, attraverso i suoi canali social, in seguito alla XVI sessione della Commissione Economica Mista Italia-Cina.

Secondo quanto riferito dal ministro, dal prossimo luglio Air China attiverà il Venezia-Pechino, secondo collegamento diretto con il Paese del Dragone dall’aeroporto Marco Polo, dopo il Venezia-Shangai, attivo dal settembre del 2024.

“L’annuncio dell’attivazione del nuovo volo tra Venezia e Pechino ci gratifica del lungo lavoro preparatorio portato avanti insieme alla compagnia aerea Air China, con l’imprescindibile supporto del Governo italiano, e del Ministro Tajani in particolare, dell’Ambasciata d’Italia in Cina e delle Autorità cinesi”, ha commentato il presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, tra gli invitati alla Tavola Rotonda Imprenditoriale di Alto Livello Italia-Cina, che ha seguito la Commissione Economica Mista Italia-Cina.

“Questo nuovo traguardo, che si iscrive nel nostro impegno per il continuo ampliamento della rete di voli di lungo raggio del Marco Polo - ha aggiunto Marchi -, crea un nuovo ponte tra l’Italia e la Cina, contribuisce ad intensificare quei legami e quegli scambi economici e culturali che Venezia, con la sua storia, è stata tra i primi a tessere e sviluppare. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un secondo collegamento diretto, che segue quello su Shanghai attivato un anno e mezzo fa con risultati da subito di successo e flussi in costante crescita, che hanno determinato un progressivo aumento delle frequenze settimanali, raggiungendo un coefficiente di riempimento medio dell’85%”.