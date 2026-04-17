In continuità con le priorità del precedente ministro del turismo Santanchè, il neoministro Gianmarco Mazzi ha ribadito che l’Italia sostiene e promuove l’istituzione di un fondo emergenze per il turismo a livello europeo.

“In occasione della ministeriale di Cipro, il ministero del Turismo ha ribadito con fermezza al Commissario Ue Apostolos Tzitzikostas la posizione dell'Italia, promotrice della proposta di istituire un fondo dedicato per le emergenze in aggiunta a misure immediate come il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato a tutela del turismo e delle politiche di lavoro ad esso connesse, per far fronte alle esigenze di stabilizzazione delle attività del settore, alla luce della situazione geopolitica internazionale”, ha dichiarato il titolare del Mitur.

“Riteniamo che il comparto turistico meriti una centralità assoluta nei tavoli di discussione europei, affinché si possano affrontare al meglio le sfide che ci attendono e tutelare il settore, garantendo coesione in Europa”, ha concluso il ministro, che ha anche confermato la sua partecipazione alla 76esima assemblea di Federalberghi a Roma in 16-17 aprile.