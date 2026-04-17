El Al punta sul lungo raggio: ordine per nuovi B787-9

Potenziamento in vista per la flotta di lungo raggio di El Al. La compagnia israeliana ha infatti annunciato un ordine per 6 B787-9 con un’opzione per altrettanti velivoli dello stesso modello, con l’obiettivo di arrivare a 28 velivoli Dreamliner per la fine dell’anno, oltre alla possibilità di convertire l’ordine per la variante superiore, il B787-10.

Con questo ordine il vettore potrà alzare il livello dell’offerta, oltre che i posti disponibili, sul lungo raggio, con un focus particolare sulle classi premium, che consentiranno ai clienti di avere nuovi standard di alto livello.

“Stiamo facendo un investimento che assume un doppio valore, ovvero quello per i nostri clienti e quello per i nostri stakeholder – sottolinea il ceo Levy Halevy -. Questo è un punto fondamentale nella nostra strategia di sviluppare una compagnia moderna, profittevole e leader di mercato”.