Primo impegno per il ministro Mazzi, ieri l’incontro con gli assessori regionali

A pochi giorni dal giuramento, il neoministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha iniziato la lunga lista di incontri e discussioni che lo attende, tra cui molti dossier aperti lasciati sul tavolo del ministero. Martedì 8 aprile, infatti, come primo impegno si è presentato agli assessori regionali al turismo di tutte le regioni italiane.

Un impegno istituzionale avvenuto in videoconferenza, fanno sapere dal ministero, e che è stato “promosso per proseguire da subito il dialogo e la collaborazione tra Mitur e Regioni, si è parlato del turismo alla luce della situazione internazionale e delle prospettive alla vigilia della stagione estiva”.

Non sono mancati, negli scorsi giorni, i messaggi di benvenuto delle molte associazioni di categoria del turismo, con la speranza di iniziare subito un dialogo proficuo anche lato imprese, in questo delicato momento per tutto il comparto.