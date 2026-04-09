Primo impegno per il ministro Mazzi, ieri l’incontro con gli assessori regionali

A pochi giorni dal giuramento, il neoministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha iniziato la lunga lista di incontri e discussioni che lo attende, tra cui molti dossier aperti lasciati sul tavolo del ministero. Martedì 8 aprile, infatti, come primo impegno si è presentato agli assessori regionali al turismo di tutte le regioni italiane.
Un impegno istituzionale avvenuto in videoconferenza, fanno sapere dal ministero, e che è stato “promosso per proseguire da subito il dialogo e la collaborazione tra Mitur e Regioni, si è parlato del turismo alla luce della situazione internazionale e delle prospettive alla vigilia della stagione estiva”.
Non sono mancati, negli scorsi giorni, i messaggi di benvenuto delle molte associazioni di categoria del turismo, con la speranza di iniziare subito un dialogo proficuo anche lato imprese, in questo delicato momento per tutto il comparto.
Remo Vangelista