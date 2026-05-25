Spencer & Carter ha annunciato il lancio del nuovo prodotto assicurativo Clikki Plus, nato dall’analisi dei dati raccolti attraverso survey periodiche rivolte alle agenzie di viaggio partner, con l’obiettivo di intercettare in modo sempre più puntuale le necessità della distribuzione.

Nello specifico, Clikki Plus introduce due novità significative: l’annullamento per qualsiasi causa fino a 10 giorni prima della partenza, senza necessità di presentare documentazione a supporto; l’estensione della copertura durante il viaggio fino a 45 giorni, senza applicazione di giorni di franchigia. Un plus distintivo in un mercato in cui le principali polizze non prevedono né il prolungamento della copertura né la possibilità di acquistare una nuova polizza durante il viaggio.

Clikki Plus risponde quindi alla crescente richiesta di flessibilità in un contesto di viaggio sempre più dinamico e incerto. L’upgrade è stato introdotto inizialmente sulle polizze individuali, mentre Spencer & Carter sta già valutando una possibile estensione anche al segmento gruppi.

“Dall’analisi dei dati emersi dalle survey e dall’osservazione di uno scenario in continua evoluzione, abbiamo rilevato come la possibilità di annullare il viaggio fino a 10 giorni prima della partenza rappresenti un elemento di valore per le agenzie di viaggio, che possono utilizzarlo anche come ulteriore leva commerciale – dichiara Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter –. Parallelamente, l’estensione della polizza fino a 45 giorni risponde a una necessità concreta che il mercato evidenziava da tempo e alla quale abbiamo voluto dare una risposta immediata”.