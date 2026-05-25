Air Europa accelera il rinnovamento della flotta con i B737 Max

A solo un anno dall’acquisto del primo esemplare sono già sette i Boeing 737 Max andati ad aggiungersi alla flotta di Air Europa. Un piano di rinnovamento della flotta a corto e medio raggio che porterà il vettore ad arrivare, nei prossimi anni, ad avere circa venti aeromobili di questo tipo, accelerando un processo che dovrebbe essere ultimato tra il 2027 e il 2028.

La prima consegna di un 737 Max, ricorda Preferente, è avvenuta a maggio 2025, rendendo la compagnia la prima a operare in Spagna con questo modello. Da allora Air Europa ha progressivamente aggiunto nuove unità, sebbene il programma iniziale sia stato influenzato dai ritardi di Boeing. Lo scorso anno sono stati uniti alla flotta quattro aeromobili e tre sono arrivati nel 2026. Si tratta di modelli significativamente migliorati, rispetto a quelli passati, in termini di consumo di carburante, autonomia e riduzione del rumore, oltre ad avere una configurazione a 189 posti progettata per aumentare l’efficienza operativa del vettore.