Capitale umano cuore dell’azienda: la rivoluzione di Icon Collection

Da ‘risorse umane ‘ a ‘umane risorse’. Non un semplice gioco linguistico, ma la scelta di andare in controtendenza quella compiuta da Icon Collection, che ha deciso di trasformare il capitale umano nel cuore strategico dell’azienda investendo in benessere e formazione.

“Abbiamo sentito sempre più forte l’esigenza di dare all’ufficio Umane Risorse un ruolo che andasse oltre gli aspetti tradizionali legati alla selezione o all’amministrazione - spiega Dalila Verardi, HR specialist del gruppo -. Nel nostro settore le persone hanno bisogno non solo di organizzazione, ma anche di ascolto, dialogo e punti di riferimento chiari”.

Tra i nuovi strumenti di ascolto, formazione e valorizzazione interna l’Employee Handbook, concepito non solo come manuale operativo, ma come strumento identitario per condividere valori, cultura aziendale e visione dell’ospitalità.

Parallelamente, il gruppo ha avviato il percorso verso la certificazione UNI/PdR 125 sulla parità di genere, coinvolgendo diverse strutture del network (The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta e Hotel Botticelli) e rafforzando l’impegno verso una cultura del lavoro equa, inclusiva e attenta alle persone.

La figura del filosofo aziendale

Tra gli aspetti più innovativi emerge anche il concetto di “ospiti interni”. Secondo Federico Ficcanterri, ceo di Icon Collection insieme al cugino Riccardo, l’ospitalità non può essere autentica verso l’esterno se non lo è prima di tutto all’interno dell’organizzazione. Per questo i collaboratori vengono riconosciuti come “ospiti interni”: persone da accogliere, ascoltare e valorizzare con la stessa cura riservata agli ospiti delle strutture.

Un modello organizzativo sostenuto anche dalla collaborazione con Alessandro Guidi, figura introdotta per accompagnare il gruppo in un percorso di riflessione sul significato del lavoro, sulla qualità delle relazioni e sulla crescita culturale delle persone.

“La presenza di un filosofo aziendale rappresenta un elemento distintivo - spiega l’HR specialist -. Ci ha aiutato a sviluppare un approccio più umano, partecipativo e consapevole”. Un investimento che si traduce quotidianamente in progetti concreti come “Ti Ascolto”, “Ti vengo a trovare” e il form anonimo “Tutela & Benessere”, strumenti creati per rafforzare la vicinanza dell’ufficio Umane Risorse alle persone e superare una gestione esclusivamente “da ufficio”.

Sul fronte, poi, della crescita professionale nel 2026 Icon Collection ha attivato percorsi immersivi dedicati ai reparti di ricevimento, booking e sala, oltre a nuovi progetti di micro e-learning per rendere la formazione più accessibile, pratica e continuativa. I risultati iniziano già a essere evidenti anche nei numeri; nel 2025 il gruppo ha registrato il 60,8% di collaboratori riconfermati e 22 avanzamenti interni. Per il 2026 il trend è già salito al 64%, con l’obiettivo di raggiungere progressivamente il 70%.