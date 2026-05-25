Ferrovie dello Stato annuncia in una nota che è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale, in adesione al già annunciato sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane: dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 di venerdì 29 maggio 2026. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili online sul sito di Trenitalia.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 (elenco completo disponibile sul sito di Trenitalia)

Lo sciopero a Milano e Roma

Atm a Milano conferma che venerdì 29 maggio il sindacato Cub e altre organizzazioni sindacali autonome e di base hanno proclamato uno sciopero generale nazionale che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee. Nello specifico: le linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

A Roma Atac annuncia che le organizzazioni sindacali Cub Trasporti e Sgb sindacato generale di base, hanno comunicato di aver aderito allo sciopero generale di 24 ore proclamato per il 29 maggio 2026. Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e il servizio di bus a chiamata ClicBus Atac.