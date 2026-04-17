Aiav sbarca in tv per valorizzare il portale Viaggiare Senza Problemi

Aiav celebra i 25 anni con una campagna TV nazionale e rafforza il posizionamento del turismo organizzato in una fase segnata dalle tensioni geopolitiche. Dal 19 aprile oltre 200 spot da 90 secondi sono on air su La7, La7 Cinema, Tv2000 e Sky, con l’obiettivo di spingere le prenotazioni in agenzia e valorizzare il portale Viaggiare Senza Problemi.

Il progetto raccoglie le adv in regola con licenze, direzione tecnica, Rc e fondo di garanzia, offrendo un presidio concreto per il consumatore. “Le crisi sono uno stress test per il settore” spiega il presidente Fulvio Avataneo, evidenziando come l’assistenza professionale abbia fatto la differenza rispetto al fai da te.

Aiav, con oltre 2.300 agenzie associate, consolida così il ruolo dell’agente di viaggi come figura chiave per sicurezza e gestione delle criticità. La campagna proseguirà per più di un mese e sarà supportata da eventi e pianificazione trade.