Maio, Viaggi del Mappamondo: “In questo periodo di sfide continuiamo a credere nei roadshow”

“Abbiamo voluto tenere in piedi questa iniziativa perché, nonostante il periodo disseminato di sfide, continuiamo a credere molto in questi incontri tecnici che puntano, cosa abbastanza insolita, sul dialogo diretto tra le agenzie e i nostri alberghi partner”. Così Francesco Maio, direttore commerciale di Viaggi del Mappamondo, in chiusura della ventesima edizione del roadshow ‘Mappamondo Around Italy’.

Il ciclo di appuntamenti formativi ha fatto tappa a Palermo, Catania, Monza e Como, svelando alle agenzie la programmazione dedicata alla Thailandia e a Bali, destinazioni verso cui il tour operator ha trasportato solo nel 2025 più di 3mila passeggeri.

Un’occasione per stringere il legame con la distribuzione in un periodo di particolare incertezza. “Sono convinto - commenta Maio - che, anche e soprattutto nei momenti di maggiore complessità per il settore turistico internazionale, un confronto diretto con coloro che accolgono i nostri clienti dall’altra parte del mondo possa essere utile e proficuo, oltre a dimostrare una volta di più agli agenti di viaggi il rapporto diretto, strutturale e consolidato che abbiamo da anni con alcuni tra gli alberghi più importanti della Thailandia e dell’Indonesia”.